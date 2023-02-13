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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bir kadın depremden 175 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, arama kurtarma ekipleri, depremin 175. saatinde, Naide Umay isimli kadını enkazdan çıkardı.

Büşra Çoban   | 13.02.2023
Hatay'da bir kadın depremden 175 saat sonra kurtarıldı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklama ve paylaşılan videoya göre, İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri ile aralarında madencilerin de bulunduğu ekipler, Odabaşı Mahallesi Oduncu Apartmanı'nın enkazından Naide Umay isimli kadını kurtardı.

Depremden 175 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın sedyeye alındı. Aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu ekipler, konuştukları kadına moral verdi. Ekiplerin alkışları eşliğinde ambulansa alınan Naide Umay, hastaneye kaldırıldı.

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