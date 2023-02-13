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Gündem, Asrın felaketi

TDV gönüllüsü Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yemek ikram etti

Rıza Kayaalp, "Mobil mutfakta büyük kazanlarda yemek yapılıp günlük 10 bin dağıtılıyor. Milletimizin yapmış olduğu bağışları depremzedelere ulaştırmak için bütün vakıf gönüllüleri olarak sahada çok gayretli bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

Fatih Çakmak   | 13.02.2023
TDV gönüllüsü Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yemek ikram etti

Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş'ta depremzedelere ve sahada çalışan ekiplere yemek ikramında bulunmayı sürdürüyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, görevli ve gönüllülerle Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp de Kahramanmaraş şehir merkezinde Ayşe Gümüşer İlkokulunun bahçesine TDV tarafından kurulan mobil mutfakta, depremzedelere ve sahadaki görevli ekiplere sıcak yemek dağıtımlarına katıldı.

Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'taki insani yardım çalışmalarına yardım ettiğini belirten Rıza Kayaalp, deprem bölgelerinde görevli ve gönüllülerin var güçleriyle çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kahramanmaraş'tayız. Depremin ilk gününden bu yana, burada mobil mutfak, arama-kurtarma ve erzak dağıtımı başta olmak üzere büyük işler yapılıyor. Mobil mutfakta büyük kazanlarda yemek yapılıp günlük 10 bin kişiye üç öğün yemek dağıtılıyor. Milletimizin yapmış olduğu bağışları depremzedelere ulaştırmak için bütün vakıf gönüllüleri olarak sahada çok gayretli bir çalışma içerisindeyiz."

Yoğun bir şekilde depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığını aktaran Rıza Kayaalp, "Diyanet vakfı görevli ve gönüllüleri burada hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmaması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bağış yapan herkesten Allah razı olsun. Burada kimsenin mağdur olmaması için bağışlar çok iyi bir şekilde değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

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