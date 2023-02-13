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26 yaşındaki Derya Akdoğan, Hatay’da Korkmaz Apartmanından yaralı olarak çıkarılıyor Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremin 176. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Serap Dönmez kurtarıldı.

Hikmet Faruk Başer   | 13.02.2023
Hatay'da depremin 176. saatinde bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Hatay

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Genç Apartmanı'nda AFAD, UMKE ve Umman arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucu depremin 176. saatinde Serap Dönmez kurtarıldı.

Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.

Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "anne" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kurtarılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı.

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