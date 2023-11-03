Dolar
28.41
Euro
30.42
Altın
2,000.85
ETH/USDT
1,798.80
BTC/USDT
34,452.00
BIST 100
7,651.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Lübnan’ın İsrail sınırında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı saldırılar aralıklarla devam ediyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya’da İş Yurtları Hakimevi’nin açılış töreninde konuşuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.

Mehmet Bayrak, Mahmut Tuncay  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kaymakamlık binası kontrollü yıkıldı

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki ağır hasarlı kaymakamlık binası iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'ye aşkla hizmet etmeye, mazlum coğrafyaların da sesi olmaya devam edeceğiz
Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde dolu seralara ve ürünlere zarar verdi
İHH'nın "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" İncirlik Üssü'ne gitmek için İstanbul'dan yola çıktı
Yargıtay'ın bozma kararının ardından "25 Aralık kumpas" davası yeniden görülüyor

Benzer haberler

Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı

KOBİ'lere sağlanan destek deprem bölgesinde toparlanma sürecini hızlandıracak

Depremlerde zarar gören Karakuş Tümülüsü'nü 5 ayda 21 bin kişi ziyaret etti

Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyor

Kocaeli'de riskli yapıların belirlenmesi için binaların "röntgeni" çekiliyor
Eğriboz Adası'nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Eğriboz Adası'nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet