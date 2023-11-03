Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.
Hatay
Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaymakamlık binası kontrollü yıkıldı
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki ağır hasarlı kaymakamlık binası iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.