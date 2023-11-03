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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'ye aşkla hizmet etmeye, mazlum coğrafyaların da sesi olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye aşkla hizmet etmeye, millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya, sadece Türk milletinin değil, mazlum coğrafyaların da sesi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Harun Kutbe  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'ye aşkla hizmet etmeye, mazlum coğrafyaların da sesi olmaya devam edeceğiz

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti ile Türkiye'nin buluşmasının 21. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, bu 21 yıl boyunca, sürdürülebilir kalkınmadan altyapı ve üstyapı projelerine, sağlık hizmetlerinden eğitime kadar her alanda önemli adımlar attıklarını belirtti.

Bir yandan Türkiye'yi büyütürken bir yandan da izledikleri etkin dış politikayla, ülkeyi dünya sahnesinde önemli bir aktör haline getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, 21 yıllık bu dönemin, çeşitli vesayet odaklarının tasfiye edildiği, demokrasinin güçlendirildiği, temel hak ve özgürlüklerin geliştiği bir süreç olduğunu kaydetti.

Yılmaz, bu deneyimle birlikte, Türkiye'nin geleceğine dair hedeflerini büyüttüklerini ve Türkiye Yüzyılı için çalışmaya kararlılıkla devam ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz için bir sonraki yüzyıl, kararlı siyasi istikrar, güçlendirilmiş adalet ve sürdürülebilir kalkınmayla birlikte yepyeni ve çok daha güçlü bir dönem olacak. Türkiye'ye aşkla hizmet etmeye, millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya, sadece milletimizin değil, mazlum coğrafyaların da sesi olmaya devam edeceğiz. AK Parti'nin iktidara gelişinin 21. yıl dönümünü kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde milletimizle el ele nice yıllar diliyorum."

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