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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Lale Köklü Karagöz, Hakan Can Şahin  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü şekilde yıkıldı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

İşlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

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