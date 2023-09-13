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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı iki bloklu sitenin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Lale Köklü Karagöz  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Hatay'da ağır hasarlı 2 bloklu site kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 2 bloklu site, ekiplerin çevresinde önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Siteden çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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