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Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şeyma Güven  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 279,48 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

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