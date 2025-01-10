Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği bildirildi.
◾ Deprem saat 07.08'de meydana geldi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 10, 2025
◾ Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi
Hatay'ın Yayladağı ilçesi merkezli 4 büyüklüğündeki deprem, Samandağ ilçesindeki evin güvenlik kamerasına yansıdıhttps://t.co/oDjTUUcx4B pic.twitter.com/xO7MA7KX7g
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"AFAD Deprem Daire Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.