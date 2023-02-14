Elbistan'da enkazlar kaldırılıyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 2 bine yakın binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
Kahramanmaraş
İlçe merkezindeki Saraykent, Kümbet ve Malatya caddelerinde, depremde yıkılan binaların enkazı iş makineleriyle kamyonlara yükleniyor.
Enkaz altından çıkartılan araçlar ise yol kenarlarına bırakılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.