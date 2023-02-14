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Adıyaman'da Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazından 207 saat sonra bir çocuk sağ çıkarıldı. - VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Elbistan'da enkazlar kaldırılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 2 bine yakın binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Durmuş Genç, Tezcan Ekizler   | 14.02.2023
Elbistan'da enkazlar kaldırılıyor Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Kahramanmaraş

İlçe merkezindeki Saraykent, Kümbet ve Malatya caddelerinde, depremde yıkılan binaların enkazı iş makineleriyle kamyonlara yükleniyor.

Enkaz altından çıkartılan araçlar ise yol kenarlarına bırakılıyor.

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