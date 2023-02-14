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Adıyaman’da Merve Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma kurtarıldı. - VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay Kırıkhan'daki depremin verdiği yıkım havadan görüntülendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan hasar, AA tarafından havadan görüntülendi.

Hikmet Faruk Başer   | 14.02.2023
Hatay Kırıkhan'daki depremin verdiği yıkım havadan görüntülendi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan ve hasar gören binalar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

İlçede çok sayıda binanın yıkıldığı, bazılarında ağır hasarlı olduğu gözlendi.

AA, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede depremin bıraktığı izleri dronla görüntüledi.

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