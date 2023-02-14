Hatay Kırıkhan'daki depremin verdiği yıkım havadan görüntülendi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan hasar, AA tarafından havadan görüntülendi.
Hatay
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan ve hasar gören binalar, afetin boyutunu gözler önüne serdi.
İlçede çok sayıda binanın yıkıldığı, bazılarında ağır hasarlı olduğu gözlendi.
AA, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede depremin bıraktığı izleri dronla görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.