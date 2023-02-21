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Gündem, Asrın felaketi

Diyarbakır'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasarlı olan binaların yıkımına başladı.

Mehmet Niyazi Deniz   | 21.02.2023
Diyarbakır'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Diyarbakır

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekipleri, kent genelinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapısal hasar almış, acil yıkılması gereken binalar tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kent merkezinde Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta 35 yapının yıkımına karar verildi.

Bu kapsamda merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak'taki 9 ve 10 katlı ile 485 Sokak'taki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

Güvenlik önlemleri alınan yıkımda, toz olmaması için ekipler binalara su tuttu.

Diğer acil yıkım kararı verilen binalar, iş yeri ve camilerin de arasında yer aldığı yapıların sırayla kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilecek.

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