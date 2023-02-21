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Gündem, Asrın felaketi

Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Mustafa Yılmaz   | 21.02.2023
Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir villanın bahçesindeki kameranın kayıtlarında, yarısı dolu olan yüzme havuzunun sarsıntının şiddetiyle dalgalanarak taşması yer alıyor.

Binanın içini gösteren kayıtta da villadaki kişilerin panikle koşuşturduğu görülüyor.

Bu kişilerin binanın dışına çıkması ve otoparktaki araçların sarsıntı sırasında sallanması da görüntüler arasında bulunuyor.

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