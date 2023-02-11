Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,521.30
BTC/USDT
21,737.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bina enkazında 3 kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor Kahramanmaraş’taki Mis Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay'ın Kuyulu Mahallesi'nde bir binanın enkazı altında kalan 51 yaşındaki Emine Doğu, 137'nci saatte kurtarıldı.-VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremzede hamile kadın Muğla'da bebeğini kucağına aldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay Hassa'da ağır hasar alan evlerinden çıkan ve Muğla'ya gelen hamile kadın, Köyceğiz Devlet Hastanesinde doğum yaptı.

Ömer Kundakçı   | 11.02.2023
Depremzede hamile kadın Muğla'da bebeğini kucağına aldı

Muğla

Zahide ve Güneydoğu gazisi Mehmet Çitçi, yaşadıkları felaket sonrasında Köyceğiz'deki ailelerinin yanına sığındı.

Doğum zamanı gelen 36 haftalık Çitçi, Köyceğiz Devlet Hastanesinde normal doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, İkra ismi verildi.

Çitçi ailesini ve İkra bebeği Köyceğiz Devlet Hastanesinde Kaymakam Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Sağlık Müdürü Oğuz Cengizhanoğlu, Soysal Hizmet Müdürü Abdullah Gümüş, Hastane Başhekimi Abdurrahman Kül ziyaret etti.

Aileyi hastanede ziyaret eden Kaymakam Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İkra'ya altın takarak uzun ömür diledi.

Köyceğiz Devlet Hastanesi Doğum Servisinde tedavisi devam eden Zahide Çitçi de bebeğin 36 haftalık olduğunu, 37’nci haftasını beklediklerini ama doğumun gerçekleştiğini söyledi.

Depremde çok kötü dakikalar yaşadıklarını, gebelikten dolayı geceleri uyuyamadığını, deprem sırasında da eşiyle uyanık olduklarını belirten Çitçi, şöyle konuştu:

"Eşim 'Deprem oluyor, hemen balkona çık.' dedi. Kendisi balkondan atladı, 'Senin de atlaman lazım.' dedi. Ben gebelikten dolayı çocuğa bir şey olur diye atlamak istemedim. Belki geçer dedim. Ama çok şiddetliydi geçmedi. İkinci sarsıntı olunca ben de atlamak zorunda kaldım. Eşimin üstüne atladım. Çok şiddetli sarsıntılar oluyordu. Ben artık şuurumu falan kaybetmiştim. Kıyamet kopuyor diye düşündüm. Önümde iki metrelik dere vardı, dereye düştüm. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Eşim iki veya üç kişiyle beni çıkartmışlar. Her yer karanlık, yağmur, çok soğuk, aşırı soğuk vardı. Evimiz ve yanımızdaki binalar çöktü. Babam ve kardeşim orada kaldılar, yardım ediyorlar. Herkesten Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinden 51 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi
Rodos Müslümanları Derneğinden deprem bölgesi için feribot dolusu malzeme
THY'nin mil puanları deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın tutuklu müteahhidi Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'dan deprem bölgesine 548 hekim, 1449 sağlık personeli gönderildi

Benzer haberler

Deprem bölgesinden 51 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Deprem bölgesinden 51 yaralı uçakla İstanbul'a getirildi

Rodos Müslümanları Derneğinden deprem bölgesi için feribot dolusu malzeme

İstanbul'dan deprem bölgesine 548 hekim, 1449 sağlık personeli gönderildi

Hatay'da enkaz altında kalan kadın 136 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan kadın 136 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kahramanmaraş'ta deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Hatay'da enkaz altında kalan 15 yaşındaki engelli çocuk 132 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 15 yaşındaki engelli çocuk 132 saat sonra kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet