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Gündem, Asrın felaketi

Arama-kurtarma köpeği Sıla, Malatya'daki enkazlardan 12 kişinin kurtarılmasını sağladı

Arama-kurtarma köpeği Sıla, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'daki enkazlardan 12 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.02.2023
Arama-kurtarma köpeği Sıla, Malatya'daki enkazlardan 12 kişinin kurtarılmasını sağladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, enkaz bölgelerinde çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'na bağlı Doğal Afet Kurtarma Taburu'nda, arama-kurtarma köpeği Sıla da görev yapıyor.

Malatya'daki çalışmalarda enkaz altındaki 12 kişiye ulaşarak kurtarılmalarını sağlayan Sıla, kurtarma çalışmaları sırasında çevredeki cam ve metal parçaları nedeniyle ayaklarından yaralandı.

Tedavisi alandaki gönüllü veterinerler tarafından yapılan Sıla, yaralanmasına rağmen görevi bırakmadı.

Bakanlığın açıklamasında, "Sıla gibi sahada görev yapan tüm can dostlarımıza 'İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz' diyoruz. Asker-sivil deprem bölgesinde mücadele veren herkesi selamlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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