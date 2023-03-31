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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentlerde kalan afetzedelerle bir araya geldi.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Kriz Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katılan Karaismailoğlu, burada kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, daha sonra Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'ndeki çadır kenti ziyaret etti.

Çadır kentte yaşayan depremzedelerle sohbet eden Karaismailoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Karacasu Konteyner Kent yaşam alanında depremzedelerle bir araya geldi.

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