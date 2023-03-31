İçişleri Bakanı Soylu: İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan saldırının provokasyon olduğunu belirterek, olayı aydınlatmak için polisin tahkikat yaptığını bildirdi.
Ankara
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 31, 2023
Olayı aydınlatmak için Polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon
hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır.
Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır.
"İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.