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İçişleri Bakanı Soylu: İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan saldırının provokasyon olduğunu belirterek, olayı aydınlatmak için polisin tahkikat yaptığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
İçişleri Bakanı Soylu: İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur

Ankara

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır."

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