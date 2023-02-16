Dolar
18.85
Euro
20.17
Altın
1,838.90
ETH/USDT
1,688.40
BTC/USDT
24,590.00
BIST 100
5,103.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Asrın felaketi

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremden etkilenmedi.

Mesut Varol   | 16.02.2023
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi Fotoğraf: Özkan Bilgin / AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da, tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezindeki Komagene Krallığının 5 büyük şehrinden biri olan, sur duvarları, halen kullanılan çeşme ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.

Geçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümü kısmen hasara uğradı.

Kentin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel yapıları inceleme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Miraç Kandili yarın idrak edilecek
İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek
Burdur'da gönüllü eğitimciler depremzede çocuklara anaokulu eğitimi veriyor

Benzer haberler

İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek

İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi

Mersin Şehir Hastanesi 5 bin 300 depremzedeye sağlık hizmeti sundu

Adıyaman'da gönüllü öğretmenler çadırları eğitim yuvasına dönüştürdü

Adıyaman'da gönüllü öğretmenler çadırları eğitim yuvasına dönüştürdü
Prof. Dr. Sözbilir: Dünyadaki deprem şiddeti skalası 12'ye kadar. Son yaşadığımız deprem 11 şiddetine kadar çıkmış oldu

Prof. Dr. Sözbilir: Dünyadaki deprem şiddeti skalası 12'ye kadar. Son yaşadığımız deprem 11 şiddetine kadar çıkmış oldu
Yardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildi

Yardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet