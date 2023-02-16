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Sağlık, Asrın felaketi

Mersin Şehir Hastanesi 5 bin 300 depremzedeye sağlık hizmeti sundu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 5 bin 300 depremzededen 4 bin 400'ü taburcu edildi.

Sezgin Pancar   | 16.02.2023
Mersin Şehir Hastanesi 5 bin 300 depremzedeye sağlık hizmeti sundu Fotoğraf: Sezgin Pancar - AA

Mersin

Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı, gazetecilere, depremin ilk anından itibaren hastane afet planını devreye aldıklarını söyledi.

Hastanede kriz koordinasyon merkezi kurduklarını dile getiren Aydınlı, şöyle devam etti:

"Şehir hastanesinin teknik altyapısı ve donanımlar sayesinde yatak kapasitemizi ikiye katlayabiliyoruz. Depremin ertesi günü 1850 yatak kapasitesine ulaşmıştık, bu yataklar da dolmuştu. Toplamda 5 bin 300 depremzede hastanemize başvurdu. 550 hastamızı ameliyat ettik. Depremde göçük altından çıkmış veya bölgeden bize ulaşan 54 gebemize doğum yaptırdık. Bunların 39'u sezaryen, 15'i normal doğumdu."

Aydınlı, hastalardan 4 bin 400'ünün taburcu edildiğini aktararak, "Normalde 8'er saatlik vardiyası olan hiperbarik oksijen tedavisi ünitesini 24 saat çalıştırmaya başladık. Hiperbarik oksijen tedavisi gerektiren tüm depremzedelere faydalı olmaya çalışıyoruz. Depremde göçük altında kalanların bacaklarının, kollarının kesilmemesi için gerekli bir tedavi ve biz buna sahibiz." diye konuştu.

Hastanenin talep yoğunluğunu karşılayabilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Aydınlı, depremden önce planlanmış tedavileri olan vatandaşlar için de poliklinik hizmetlerinin yeniden başladığını kaydetti.

Aydınlı, hastanenin helikopter pistine sahip olması dolayısıyla 20 hastanın hava yoluyla getirildiğini belirterek, "Helikopter pistimize, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri ile AFAD'ın ve askeriyenin helikopterlerini indirerek hastaları karşıladık. Gerçekten burada zamanla savaşıyorduk. Depremde kara yollarında oluşan sıkıntılar nedeniyle çok hızlı bir organizasyonla önce hava yoluyla hastaları transfer aldık. Mersin, İskenderun'dan çıkan geminin yanaşacağı ilk limandı. O nedenle gemiyle gelen hastaları ilk biz transfer aldık. Bunu da hızlı bir organizasyonla yaptık." ifadelerini kullandı.

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