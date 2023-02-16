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Spor, Asrın felaketi

Paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Paralimpik oyunlarda üst üste iki altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, şampiyonluklar yaşadığı ay-yıldızlı formasını, depremzedelere maddi destek sağlayabilmek için açık artırmaya çıkardı.

Erkan Tiryaki   | 16.02.2023
Paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk formasını depremzedeler için açık artırmaya çıkardı Fotoğraf: Erkan Tiryaki / AA

Ankara

Abdullah Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 Rio ve 2020 Tokyo'da altın madalya kazandığında giydiği milli formanın önemine dikkati çekerek, "Hayalimde bu formayı üçüncü kez şampiyon olmak için Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda giymek vardı. Aziz milletimiz bu süreçte kenetlenerek dev bir yardım okyanusu oluşturdu. Ben de bu kıymetli sürece bir damla su olabilmek adına sporculuk hayatımın en kıymetli formasını depremzede vatandaşlarımız için açık artırmaya koyuyorum. Bütün dualarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Yaralarımızı hep birlikte saracak ve engelleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

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