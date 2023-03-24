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Gündem, Asrın felaketi

Adana'da 2 bin kişilik konteyner kent kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'nın Çukurova ilçesinde, afetzedelerin barınması için konteyner kent kurulması çalışmaları sürüyor.

Eren Bozkurt  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Adana'da 2 bin kişilik konteyner kent kuruluyor Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Adana Valiliği koordinesinde, depremlerin ardından Şambayat Mahallesi'nde başlanan konteyner kentin kurulumu devam ediyor.

Yaklaşık 50 dönüm alana 506 konteynerin yerleştirileceği kentte, 2 bin depremzedenin barınması planlanıyor.

Konteynerlerin kurulumunun tamamlanmasının ardından depremzedelerin peyderpey yerleştirilmesi hedefleniyor.

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