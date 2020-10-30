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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'de seçimlere 4 gün kala adayların miting maratonu sürüyor

ABD'de 59. başkanlık seçimlerine 4 gün kala Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden aynı gün içinde Minnesota ve Wisconsin'de miting düzenleyecek.

Dildar Baykan   | 30.10.2020
ABD'de seçimlere 4 gün kala adayların miting maratonu sürüyor

Washington DC

ABD'de 59. başkanlık seçimlerine 4 gün kala Cumhuriyetçi Başkan Adayı Trump ve Demokrat Başkan Adayı  Biden aynı gün içinde Minnesota ve Wisconsin'de miting düzenleyecek.

3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de ikinci dönemini garantilemek için yarışan Başkan Donald Trump ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor.

Trump'ın bugünkü programının ilk durağı Michigan oldu. Ardından bir başka kritik eyalet olan Wisconsin'e geçen Trump, buradaki mitinginden sonra Minnesota'da miting düzenleyecek.

Demokrat Biden da Arizona'da gerçekleştirdiği iki miting ile güne başladı. Daha sonra Wisconsin'de konuşma yapacak Biden, Iowa ve Minnesota'da da seçmenlerle bir araya gelecek.

Adaylar böylece aynı gün içinde Minnesota ve Wisconsin'de destekçileri ile buluşmuş olacak.



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