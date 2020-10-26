Euro
9.56
Dolar
8.09
BIST 100
1,144.45
Altın
1,904.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Denizli İl Başkanlığı’nda konuşuyor.
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'de seçime 8 gün kala Biden'ın anketlerdeki üstünlüğü sürüyor

ABD'de başkanlık seçimlerine 8 gün kala, ulusal çaptaki anketlerde Joe Biden, rakibi mevcut Başkan Donald Trump'ın 7,9 puan önünde görünüyor.

Dildar Baykan   | 26.10.2020
ABD'de seçime 8 gün kala Biden'ın anketlerdeki üstünlüğü sürüyor

Washington

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 8 gün kala, ulusal çaptaki anketlerde eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde görünüyor.

ABD'de başkanlık seçimlerine son 8 gün kaldı ve ülkede seçmenler gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

Siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, yapılan birçok ulusal anketin ortalaması alındığında Biden'ın Trump'ın 7,9 puan önünde olduğu görülüyor.

Seçimin kaderini "salıncak eyaletler" belirleyecek

Öte yandan ülkedeki seçimlerin kaderini her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet (swing state)" olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek.

En kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da, Biden'ın Trump'ın 1,5 puan önündeyken, Pennsylvania'da da Biden'ın 5,3 puan üstünlüğü bulunuyor.

Biden, Michigan'da 8,1, Wisconsin'de 5,4, Kuzey Carolina'da 1,2 ve Arizona'da 2,4 puan önde görünüyor.

Şu ana kadar 60 milyondan fazla oy kullanıldı

Öte yandan ABD'de erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şu ana kadar 60 milyon 507 binden fazla kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 40 milyonu geçerken, yaklaşık 20 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullanma yolunu tercih etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı
Türkiye'de son 24 saatte 2198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini 512'ye çıktı
Bakan Koca: Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmakta
İçişleri Bakanlığı: 19- 25 Ekim'deki denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi

Benzer haberler

ABD'de seçime 8 gün kala Biden'ın anketlerdeki üstünlüğü sürüyor

ABD'de seçime 8 gün kala Biden'ın anketlerdeki üstünlüğü sürüyor

İsrail gazetesi: BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yakan İsrail, ABD’den F-22 talep etti

ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

Rusya, Avrupa'daki toprağına '9M729' füzesi konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazır

Rusya, Avrupa'daki toprağına '9M729' füzesi konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazır
New York'ta Trump destekçileriyle karşıtları arasında arbede yaşandı

New York'ta Trump destekçileriyle karşıtları arasında arbede yaşandı
Azerbaycan ile Ermenistan insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı

Azerbaycan ile Ermenistan insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı