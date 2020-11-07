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ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden'ın kazanmasının ardından New York'ta kutlamalar yapılıyor. ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden'ın kazanmasının ardından başkent Washington'da kutlamalar yapılıyor.
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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından birçok kentte kutlamalar yapılıyor.

Kasım İleri   | 07.11.2020
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor.

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin oylar bazı eyaletlerde sayılmaya devam ederken Pennsylvania ve Nevada eyaletlerinin açıklanmasının ardından, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimi Demokrat rakibi Biden'a karşı kaybettiği netleşti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Biden'ın 46'ncı ABD başkanı olduğunu duyurması üzerine binlerce kişi sokaklara döküldü.

Başkent Washington'da sabah saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık Biden lehine sloganlar attı, müzik eşliğinde dans etti.

New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago gibi kentlerde de insanlar meydanlarda toplanarak veya araçlarından korna çalarak seçimin sonucunu kutladı.

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