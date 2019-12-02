Türkiye'nin Deaş'le Mücadelesi
Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı Anadolu Ajansı arşivinden haberler ile hazırlanan Türkiye’nin Deaş'le mücadelesi kitabı arşiv niteliğinde bir çalışmadır.
|Yayın Adı: Türkiye'nin Deaş'le Mücadelesi
|Sayfa Sayısı: 78
|Basım Tarihi: 2019
|Boyut: 28 X 23 cm
|Tür: Aktüel
|ISBN: 978-605-9075-55-8
|Dil: Türkçe/İngilizce/Arapça
|Etiket Fiyatı: ₺ 40,00
Kitap Hakkında
Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı Anadolu Ajansı arşivinden haberler ile hazırlanan Türkiye'nin Deaş'le mücadelesi kitabı arşiv niteliğinde bir çalışmadır.
Deaş terör örgütünün ortaya çıkışından çöküşüne kadar olan süreci titiz bir şekilde anlatan çalışmada, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan Batı'nın bu mücadelede Türkiye'ye yönelik tutuma kadar pek çok süreç yer almaktadır.
Sahasında yetkin uzmanların katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin Deaş'le mücadelesi kitabında, grafikler eşliğinde, Deaş'ın ortaya çıkışı, yayılması ve çöküşü, Irak'ta yayılması, dünyadaki saldırıları, elebaşı kadrosu, Türkiye'de düzenlediği kanlı eylemler, Türkiye'nin Deaş ile mücadele bilançosu ve Fırat Kalkanı Harekatı bilançosu görsellerle desteklenerek okuyucuya sunuluyor.
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