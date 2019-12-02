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AA Yayınları

Türkiye'nin Deaş'le Mücadelesi

Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı Anadolu Ajansı arşivinden haberler ile hazırlanan Türkiye’nin Deaş'le mücadelesi kitabı arşiv niteliğinde bir çalışmadır.

02.12.2019
Türkiye'nin Deaş'le Mücadelesi

Yayın Adı: Türkiye'nin Deaş'le MücadelesiSayfa Sayısı: 78
Basım Tarihi: 2019Boyut: 28 X 23 cm
Tür: AktüelISBN: 978-605-9075-55-8
Dil: Türkçe/İngilizce/ArapçaEtiket Fiyatı: ₺ 40,00


Kitap Hakkında

Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı Anadolu Ajansı arşivinden haberler ile hazırlanan Türkiye'nin Deaş'le mücadelesi kitabı arşiv niteliğinde bir çalışmadır.

Deaş terör örgütünün ortaya çıkışından çöküşüne kadar olan süreci titiz bir şekilde anlatan çalışmada, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan Batı'nın bu mücadelede Türkiye'ye yönelik tutuma kadar pek çok süreç yer almaktadır.

Sahasında yetkin uzmanların katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin Deaş'le mücadelesi kitabında, grafikler eşliğinde, Deaş'ın ortaya çıkışı, yayılması ve çöküşü, Irak'ta yayılması, dünyadaki saldırıları, elebaşı kadrosu, Türkiye'de düzenlediği kanlı eylemler, Türkiye'nin Deaş ile mücadele bilançosu ve Fırat Kalkanı Harekatı bilançosu görsellerle desteklenerek okuyucuya sunuluyor.

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