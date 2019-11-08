Barış Pınarı Harekatı
Türkiye'nin PKK ile 35 senedir sürdürdüğü, mücadelesinde önemli bir yeri olan Barış Pınarı Harekatı'nın anlatıldığı Anadolu Ajansı arşivinden haberler ile hazırlanan Barış Pınarı Harekatı kitabı arşiv niteliğinde bir çalışmadır.
|Yayın Adı: Barış Pınarı Harekatı
|Sayfa Sayısı: 95
|Basım Tarihi: 2019
|Boyut: 28 X 23 cm
|Tür: Aktüel
|ISBN: 978-605-9075-53-4
|Dil: Türkçe/İngilizce/Arapça
|Etiket Fiyatı: ₺ 50,00
Kitap Hakkında
Türkiye'nin PKK ile 35 senedir sürdürdüğü, mücadelesinde önemli bir yeri olan Barış Pınarı Harekatı'nın anlatıldığı Anadolu Ajansı arşivinden haberler ile hazırlanan Barış Pınarı Harekatı kitabı arşiv niteliğinde bir çalışmadır.
Başarılı harekâtın gelişiminin özetini içeren kitap, Türkiye’nin bölgenin geleceği için vardığı tarihi mutabakatları da kayda alıyor.
Sahasında yetkin uzmanların katkılarıyla hazırlanan Barış Pınarı Harekatı kitabı, grafikler eşliğinde, PKK terörünün Türkiye ve Suriye’deki yapılanması, Türkiye’nin sınır güvenliği, Suriye’nin toprak bütünlüğü, Suriyelilerin güvenli dönüşüne yöneltilen tehditleri ve Türkiye’yi Fırat’ın doğusuna harekât düzenlemeye sevk eden süreci anlatıyor.
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