Gökyüzünden Türkiye
AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı 3 dilde tasarlanarak meraklıları ile buluştu.
|Yayın Adı: Gökyüzünden Türkiye 3 Dilli
|Sayfa Sayısı: 220
|Basım Tarihi: 2019
|Boyut: 30 X 24 cm
|Tür: Albüm
|ISBN: 978-605-9075-52-7
|Dil: Türkçe/İngilizce/Arapça
|Etiket Fiyatı: ₺ 75,00
Kitap Hakkında
AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı 3 dilde tasarlanarak seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.
Habercilik serüveni bir asra yaklaşan AA’nın, deneyimli fotoğrafçılarının perspektifiyle oluşan bu eşsiz Türkiye arşivi, Karadeniz yaylalarından Anadolu’nun kültürel mirasına, kadim şehirlerimizden insan hikayelerine kadar bir çok ögeyi görsel bir şölene dönüştürüyor.
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