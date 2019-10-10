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AA Yayınları

Gökyüzünden Türkiye

AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı 3 dilde tasarlanarak meraklıları ile buluştu.

10.10.2019
Gökyüzünden Türkiye

Yayın Adı: Gökyüzünden Türkiye 3 DilliSayfa Sayısı: 220
Basım Tarihi: 2019Boyut: 30 X 24 cm
Tür: AlbümISBN: 978-605-9075-52-7
Dil: Türkçe/İngilizce/ArapçaEtiket Fiyatı: ₺ 75,00


Kitap Hakkında

AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabı 3 dilde tasarlanarak seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.

Habercilik serüveni bir asra yaklaşan AA’nın, deneyimli fotoğrafçılarının perspektifiyle oluşan bu eşsiz Türkiye arşivi, Karadeniz yaylalarından Anadolu’nun kültürel mirasına, kadim şehirlerimizden insan hikayelerine kadar bir çok ögeyi görsel bir şölene dönüştürüyor.

Anadolu Ajansının güncel yayınlarını D&R mağazaları ile kitapyurdu.com ve idefix.com başta olmak üzere internet kitapçılarından satın alabilirsiniz.

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