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AA Yayınları

Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları

Anadolu Ajansı’nın hazırladığı “Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları” adlı kitapçık özellikle cep telefonundan fotoğraf çekmeyi sevenlere daha güzel çekimler yapabilmeleri için püf noktaları anlatıyor.

02.10.2019
Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları

Yayın Adı: Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf NoktalarıSayfa Sayısı: -
Basım Tarihi: 2019Boyut: -
Tür: EğitimISBN: -
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: -


Kitap Hakkında

Anadolu Ajansı doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğin merkezi olduğu kadar haber fotoğrafçılığı konusunda da her zaman örnek alınan bir kurumdur.

Küçük büyük fotoğraf çekmeyi seven herkes için başucu kitapçığı özelliği taşıyan bu çalışmayla cep telefonundan daha profesyonel fotoğraflar çekmek hedeflenmektedir.

Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları Kitapçığını buradan indirebilirsiniz

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