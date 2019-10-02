Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları
Anadolu Ajansı’nın hazırladığı “Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları” adlı kitapçık özellikle cep telefonundan fotoğraf çekmeyi sevenlere daha güzel çekimler yapabilmeleri için püf noktaları anlatıyor.
|Yayın Adı: Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları
|Sayfa Sayısı: -
|Basım Tarihi: 2019
|Boyut: -
|Tür: Eğitim
|ISBN: -
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: -
Kitap Hakkında
Anadolu Ajansı doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğin merkezi olduğu kadar haber fotoğrafçılığı konusunda da her zaman örnek alınan bir kurumdur.
Küçük büyük fotoğraf çekmeyi seven herkes için başucu kitapçığı özelliği taşıyan bu çalışmayla cep telefonundan daha profesyonel fotoğraflar çekmek hedeflenmektedir.
Cep Telefonundan Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları Kitapçığını buradan indirebilirsinizAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.