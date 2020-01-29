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AA Yayınları

Anadolu Ajansı Yıllık 2019

Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA 2019 yıllıkları üç dilde yayınlandı. Yıllıklar siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat alanlarında Türkiye ve dünyada meydana gelen birçok önemli gelişmeyi içeriyor.

29.01.2020
Anadolu Ajansı Yıllık 2019

Yayın Adı: Anadolu Ajansı Yıllık 2019Sayfa Sayısı: 323
Basım Tarihi: 2020Boyut: 29 x 29 cm
Tür: EğitimISBN: 978-605-90-75-60-2
Dil: Türkçe - İngilizce - ArapçaEtiket Fiyatı: ₺ 100

Kitap Hakkında
Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA 2019 yıllıkları üç dilde yayınlandı. Yıllıklar, 2019'da siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat alanlarında Türkiye ve dünyada meydana gelen birçok önemli gelişmeyi içeriyor

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan yıllıklarda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Pençe Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, FETÖ ile mücadele, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışı, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri, S400 sevkiyatı ile ilgili gelişmeler, Ankara'da düzenlenen "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı gibi önemli gelişmeler bulunuyor.

Ayrıca Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı, Libya'daki çatışmalar, Sudan'da askeri darbe, tarihi "Moro" referandumu, Avrupa Parlamentosu seçimleri, G20 Liderler Zirvesi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan protestolar, Şili'de hükümet karşıtı gösteriler, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ABD operasyonunda öldürülmesi gibi önemli uluslararası gelişmeler de AA yıllıklarında yer aldı.

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