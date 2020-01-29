Anadolu Ajansı Yıllık 2019
Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA 2019 yıllıkları üç dilde yayınlandı. Yıllıklar siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat alanlarında Türkiye ve dünyada meydana gelen birçok önemli gelişmeyi içeriyor.
|Yayın Adı: Anadolu Ajansı Yıllık 2019
|Sayfa Sayısı: 323
|Basım Tarihi: 2020
|Boyut: 29 x 29 cm
|Tür: Eğitim
|ISBN: 978-605-90-75-60-2
|Dil: Türkçe - İngilizce - Arapça
|Etiket Fiyatı: ₺ 100
Kitap Hakkında
Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA 2019 yıllıkları üç dilde yayınlandı. Yıllıklar, 2019'da siyaset, ekonomi, spor, yaşam ve kültür-sanat alanlarında Türkiye ve dünyada meydana gelen birçok önemli gelişmeyi içeriyor
Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan yıllıklarda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Pençe Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, FETÖ ile mücadele, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışı, Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri, S400 sevkiyatı ile ilgili gelişmeler, Ankara'da düzenlenen "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı gibi önemli gelişmeler bulunuyor.
Ayrıca Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı, Libya'daki çatışmalar, Sudan'da askeri darbe, tarihi "Moro" referandumu, Avrupa Parlamentosu seçimleri, G20 Liderler Zirvesi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan protestolar, Şili'de hükümet karşıtı gösteriler, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ABD operasyonunda öldürülmesi gibi önemli uluslararası gelişmeler de AA yıllıklarında yer aldı.
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