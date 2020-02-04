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AA Yayınları

Türkiye’nin Beyaz Kıta Yolculuğu

Türkiye’nin Beyaz Kıta Yolculuğu, Antarktika Kıtasını ve Türkiye’nin beyaz kıta yolculuğunu merak eden okuyucuların, gelecek dönemde kıtaya yönelik çalışmalar yapacak araştırmacıların faydalanabileceği arşiv niteliğinde bir çalışmadır.

04.02.2020
Türkiye’nin Beyaz Kıta Yolculuğu

Yayın Adı: Türkiye’nin Beyaz Kıta Yolculuğu – Antarktika SeferleriSayfa Sayısı: 190
Basım Tarihi: 2019Boyut: 28 x 23 cm
Tür: AktüelISBN: 978-605-9075-59-6
Dil: Türkçe - İngilizceEtiket Fiyatı: ₺ 75

Kitap Hakkında
Türkiye’nin Beyaz Kıta Yolculuğu kitabı, Antarktika Kıtasını ve Türkiye’nin beyaz kıta yolculuğunu merak eden okuyucuların, gelecek dönemde kıtaya yönelik çalışmalar yapacak araştırmacıların faydalanabileceği arşiv niteliğinde bir çalışmadır.

Bilim dünyası Antarktika ve  Arktika da araştırma yarışını sürdürürken bilimsel ilerlemeyi stratejik bir hedef olarak gören birçok ülke bu bölgelerde kurdukları araştırma üslerinde çalışmalarını yürütüyor. Kıtaya ulusal seferler düzenleyen Türkiye, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında beyaz kıtada kurduğu Türk Bilimsel Araştırma Kampı ile Antarktika’ya yönelik araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Bu önemli seferde bilim insanlarına Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri de ilk kez eşlik etti ve kıtada yapılan çalışmaları Türkiye ve dünyaya aktardı.

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