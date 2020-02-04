Türkiye’nin Beyaz Kıta Yolculuğu
Türkiye’nin Beyaz Kıta Yolculuğu, Antarktika Kıtasını ve Türkiye’nin beyaz kıta yolculuğunu merak eden okuyucuların, gelecek dönemde kıtaya yönelik çalışmalar yapacak araştırmacıların faydalanabileceği arşiv niteliğinde bir çalışmadır.
|Yayın Adı: Türkiye’nin Beyaz Kıta Yolculuğu – Antarktika Seferleri
|Sayfa Sayısı: 190
|Basım Tarihi: 2019
|Boyut: 28 x 23 cm
|Tür: Aktüel
|ISBN: 978-605-9075-59-6
|Dil: Türkçe - İngilizce
|Etiket Fiyatı: ₺ 75
Kitap Hakkında
Türkiye’nin Beyaz Kıta Yolculuğu kitabı, Antarktika Kıtasını ve Türkiye’nin beyaz kıta yolculuğunu merak eden okuyucuların, gelecek dönemde kıtaya yönelik çalışmalar yapacak araştırmacıların faydalanabileceği arşiv niteliğinde bir çalışmadır.
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