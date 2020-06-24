Karantina / Lockdown
AA’nın tarihî belge niteliğindeki fotoğraflarından oluşan Karantina kitabı sessizce eski renkli günlerine dönmeyi bekleyen sokağın ruhunu tarihe not düşmek adına okuyucularının ilgisine sunuyor.
|Yayın Adı: Karantina / Lockdown
|Sayfa Sayısı: 317
|Basım Tarihi: 2020
|Boyut: 30 x 24 cm
|Tür: Albüm
|ISBN: 978-605-9075-64-0
|Dil: Türkçe - İngilizce
|Etiket Fiyatı: ₺ 100
Kitap Hakkında
Vuhan’dan New York’a, Moskova’dan Cape Town’a kadar insanlar büyük oranda yetkililerin çağrıları doğrultusunda evlerine kapandı. Yılın her mevsimi hareketli olan mekânlar büyük bir ıssızlığa büründü. Neredeyse dünyanın bütün şehirlerindeki sokak, cadde, meydan, metro, sahil ve müze gibi sosyal alanlarda büyük bir sessizlik hâkim oldu.Anadolu Ajansı’nın deneyimli fotoğrafçılarının perspektifiyle salgınla sessizliğe bürünen mekânları yansıttığımız tarihî belge niteliğindeki fotoğraflarımızdan oluşan ‘Karantina / Lockdown’ kitabı sessizce eski renkli günlerine dönmeyi bekleyen sokağın ruhunu tarihe not düşmek adına okuyucularının ilgisine sunuyor.
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