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AA Yayınları

Karantina / Lockdown

AA’nın tarihî belge niteliğindeki fotoğraflarından oluşan Karantina kitabı sessizce eski renkli günlerine dönmeyi bekleyen sokağın ruhunu tarihe not düşmek adına okuyucularının ilgisine sunuyor.

24.06.2020
Karantina / Lockdown

Yayın Adı: Karantina / LockdownSayfa Sayısı: 317
Basım Tarihi: 2020Boyut: 30 x 24 cm
Tür: AlbümISBN: 978-605-9075-64-0
Dil: Türkçe - İngilizceEtiket Fiyatı: ₺ 100

Kitap Hakkında

Vuhan’dan New York’a, Moskova’dan Cape Town’a kadar insanlar büyük oranda yetkililerin çağrıları doğrultusunda evlerine kapandı. Yılın her mevsimi hareketli olan mekânlar büyük bir ıssızlığa büründü. Neredeyse dünyanın bütün şehirlerindeki sokak, cadde, meydan, metro, sahil ve müze gibi sosyal alanlarda büyük bir sessizlik hâkim oldu.

Anadolu Ajansı’nın deneyimli fotoğrafçılarının perspektifiyle salgınla sessizliğe bürünen mekânları yansıttığımız tarihî belge niteliğindeki fotoğraflarımızdan oluşan ‘Karantina / Lockdown’ kitabı sessizce eski renkli günlerine dönmeyi bekleyen sokağın ruhunu tarihe not düşmek adına okuyucularının ilgisine sunuyor.

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