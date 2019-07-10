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AA Yayınları

Türkiye’nin Kültür Hazineleri

Anadolu Ajansının hazırladığı, Anadolu medeniyetlerinin UNESCO yolculuğunun fotoğraflarla anlatıldığı "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" kitabı, seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.

10.07.2019
Türkiye’nin Kültür Hazineleri

Ankara
Yayın Adı: Türkiye’nin Kültür HazineleriSayfa Sayısı: 300
 Yayın Adı: Türkiye’nin Kültür HazineleriSayfa Sayısı: 300
Basım Tarihi: 2019 Boyut: 28 x 23 cm
Tür: Aktüel ISBN: 978-605-9075-49-7
Dil: Türkçe Etiket Fiyatı₺60,00 


Kitap Hakkında

Anadolu Ajansı Yayınlarından çıkan ülkenin tanıtımına katkıda bulunacak “Türkiye’nin Kültür Hazineleri” kitabında Türkiye'nin kültürel ve doğal varlıkları "Külliye- Medrese-Türbe, "Tarih-Kültür-Doğa", "Camiler", "Kaleler", "Kiliseler", "Antik Kentler", "Açık Hava Müzeleri" ve "Köprüler" olmak üzere 8 başlıkta ele alınıyor.

Türkiye’nin kültürel ve doğal varlıkların korunması konusunda kamu bilinci oluşturmaya yönelik özel haber, izlenim haberleri ve dosya haberlerin yer aldığı kitapta Anadolu medeniyetlerinin UNESCO yolculuğu anlatılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan kitapta, Van Gölü'nün ortasındaki adada yer alan 900'lü yıllarda inşa edilmiş Akdamar Kilisesi, yaklaşık 1600 yıl önce Trabzon'da dik yamaç üzerinde inşa edilen Sümela Manastırı, Ağrı'da 1600'lü yıllarda yüz yıl gibi uzun bir sürede tamamlanan İshak Paşa Sarayı gibi 80'e yakın eser konu ediliyor.

Eserde, Türkiye'nin insanlık tarihi kadar eskiye dayanan evrensel nitelikte kültürel ve doğal değerleri fotoğraflarla desteklenerek okuyucuya sunuluyor.

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