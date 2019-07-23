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AA Yayınları

Huzurlu Şehirler

Anadolu Ajansı, vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelerde İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri kitaplaştırdı.

23.07.2019
Huzurlu Şehirler

Yayın Adı: Huzurlu ŞehirlerSayfa Sayısı: 208
Basım Tarihi: 2019Boyut: 23 x 28 cm
Tür: AktüelISBN: 
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: ₺ 


Kitap Hakkında

Anadolu Ajansı (AA), vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelerde, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri kitap haline getirdi.

Maddi imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'nın hizmetine sundukları müfettişlerce tespit edilen 93 belediyeye İçişleri Bakanlığının yaptığı görevlendirmeler sonrası insanların gerçek belediyecilikle tanışmasının anlatıldığı "Huzurlu Şehirler" adlı kitapta, teröristlerce tahrip edilen yol, okul, cami, oyun parkı, kurum ve kuruluşlara ait binaların yenilenmesine ilişkin görsellere yer verildi.

Kitapta, bu belediyelerin kamuya ve piyasaya borçlarının büyük bölümünün ödendiği ve bölgedeki bin 908 proje için milyarlarca liralık yatırım yapıldığı gibi bilgiler de aktarıldı.

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