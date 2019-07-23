Huzurlu Şehirler
Anadolu Ajansı, vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelerde İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri kitaplaştırdı.
|Yayın Adı: Huzurlu Şehirler
|Sayfa Sayısı: 208
|Basım Tarihi: 2019
|Boyut: 23 x 28 cm
|Tür: Aktüel
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|Dil: Türkçe
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Kitap Hakkında
Anadolu Ajansı (AA), vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelerde, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri kitap haline getirdi.
Maddi imkanlarını bölücü terör örgütü PKK'nın hizmetine sundukları müfettişlerce tespit edilen 93 belediyeye İçişleri Bakanlığının yaptığı görevlendirmeler sonrası insanların gerçek belediyecilikle tanışmasının anlatıldığı "Huzurlu Şehirler" adlı kitapta, teröristlerce tahrip edilen yol, okul, cami, oyun parkı, kurum ve kuruluşlara ait binaların yenilenmesine ilişkin görsellere yer verildi.
Kitapta, bu belediyelerin kamuya ve piyasaya borçlarının büyük bölümünün ödendiği ve bölgedeki bin 908 proje için milyarlarca liralık yatırım yapıldığı gibi bilgiler de aktarıldı.
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