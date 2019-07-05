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AA Yayınları

Türkçeyi Doğru Kullan

Muhabirinden yayın yönetmenine kadar herkes için başucu kitapçığı özelliği taşıyan bu çalışmayla haber yazımdaki hataların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

05.07.2019
Türkçeyi Doğru Kullan

Yayın Adı: Türkçeyi Doğru Kullan Sayfa Sayısı: 45
Basım Tarihi: 2019 Boyut: 9 x 14 cm
Tür: Eğitim ISBN: -
Dil: Türkçe Etiket Fiyatı:- 


Kitap Hakkında

Anadolu Ajansı doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğin merkezi olduğu kadar Türkçenin doğru kullanımı konusunda da her zaman örnek alınan bir kurumdur.

Kalıplaşmış hatalı yazımların doğrularını göstermeye yönelik rehber niteliği taşıyan bu kitapçığın ilk bölümünde, sıklıkla yanlış yazılan kelimeler ile doğru yazımlarına yer verilmiştir.

Kitapçığın ikinci bölümü ise doğru yazım için pratik formüllerin yanı sıra habercilerin işini kolaylaştıracak önemli bilgiler içermektedir.

Muhabirinden yayın yönetmenine kadar herkes için başucu kitapçığı özelliği taşıyan bu çalışmayla haber yazımdaki hataların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Türkçeyi Doğru Kullan Kitapçığını buradan indirebilirsiniz

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