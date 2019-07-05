Türkçeyi Doğru Kullan
Muhabirinden yayın yönetmenine kadar herkes için başucu kitapçığı özelliği taşıyan bu çalışmayla haber yazımdaki hataların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
|Yayın Adı: Türkçeyi Doğru Kullan
|Sayfa Sayısı: 45
|Basım Tarihi: 2019
|Boyut: 9 x 14 cm
|Tür: Eğitim
|ISBN: -
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı:-
Kitap Hakkında
Anadolu Ajansı doğru, tarafsız ve hızlı haberciliğin merkezi olduğu kadar Türkçenin doğru kullanımı konusunda da her zaman örnek alınan bir kurumdur.
Kalıplaşmış hatalı yazımların doğrularını göstermeye yönelik rehber niteliği taşıyan bu kitapçığın ilk bölümünde, sıklıkla yanlış yazılan kelimeler ile doğru yazımlarına yer verilmiştir.
Kitapçığın ikinci bölümü ise doğru yazım için pratik formüllerin yanı sıra habercilerin işini kolaylaştıracak önemli bilgiler içermektedir.
Muhabirinden yayın yönetmenine kadar herkes için başucu kitapçığı özelliği taşıyan bu çalışmayla haber yazımdaki hataların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
Türkçeyi Doğru Kullan Kitapçığını buradan indirebilirsinizAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.