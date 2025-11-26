Ankara
|Yayın Adı: Suriye Devrimi - The Syrian Revolution
|Sayfa Sayısı: 327
|Basım Tarihi: 2025
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Dünya tarihi
|ISBN: 978-625-5861-79-5
|Dil: Türkçe-İngilizce
|Etiket Fiyatı: 1750 TL
Kitap hakkında
Esed rejiminin muhalefeti güç kullanarak bastırma yolunu seçmesi, Suriye’yi 13 yıl devam edecek bir şiddet sarmalına sürükledi. Bölgesel ve küresel güç odaklarının da denkleme dâhil olmasıyla Suriye, gerek toplumsal yapı gerekse devlet işleyişi bakımın- dan çöküşün eşiğine geldi. Rejimin kendi halkını hedef almasıyla başlayan iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, 2 milyona yakın kişi de yaralandı. Savaşın Suriye’nin geleceğini de etkileyecek en vahim sonuçlarından biri olarak, 13 milyondan fazla Suriyeli ya başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı ya da ülke içinde yerinden edildi.
Suriye Devrimi: Baas Esaretinden Özgürlüğe, siyasi çözüm çağrılarına ısrarla karşı çıkan, elindeki bütün askerî imkânlarla kendi halkını hedef almaya devam eden Esed rejimini çöküşe götüren sürecin kritik aşamalarını ve gün gün hangi gelişmelerin yaşan- dığını unutulmaz fotoğraflarla sergiliyor. Takip eden bölümler ise toplu mezarlar, işkence merkezleri, tehcirler ve ilk elden tanıklıklarla bu zaferin arkasındaki 61 yıllık baskı rejimini, Baas diktatörlüğünün üzerine inşa edildiği temelleri tarihe not düşmek ve adalet arayışlarına kılavuzluk etmek amacıyla kayda geçiriyor.
The Assad regime’s decision to suppress dissent through brute force dragged Syria into a spiral of violence that would last 13 years. As regional and global powers became entangled in the conflict, Syria was brought to the brink of collapse —both in terms of its societal fabric and state institutions. The regime’s war against its own people sparked a civil war that claimed the lives of hundreds of thousands and left nearly 2 million wounded. Perhaps the most devastating consequence of the war, with long-term implications for Syria’s future, was the displacement of over 13 million people —either as refugees abroad or as internally displaced within the country.
The Syrian Revolution: From Ba'ath Oppression to Freedom chronicles, through powerful and unforgettable photographs, the key turning points of the process that led to the collapse of the Assad regime —a regime that consistently rejected calls for a political solution and continued to target its own people with all the military force at its disposal. The following chapters document the dark legacy of the 61-year Ba'athist dictatorship: mass graves, torture centers, forced displacements, and firsthand testimonies. These accounts aim not only to record history but to serve as a guide for those pursuing justice and truth in the wake of tyranny.