Dolar
30.55
Euro
32.86
Altın
2,026.65
ETH/USDT
2,328.80
BTC/USDT
43,129.00
BIST 100
8,756.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Beyanname Takdim Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
AA Yayınları

Kanıt-The Evidence

05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Kanıt-The Evidence

Yayın Adı: Kanıt-The Evidence
Sayfa Sayısı: 228
Basım Tarihi: 2023Boyut: 28 x 28 cm
Tür: EğitimISBN: 978-605-9075-92-3
Dil: Türkçe-İngilizceEtiket Fiyatı: 1750 TL

Kitap Hakkında

7 Ekim’den itibaren Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail yönetiminin Gazze’ye başlattığı saldırılar, insan hakları temel prensiplerini ve uluslararası hukuk ilkelerini bütünüyle ihlal eden yönleriyle şimdiden kayıtlara geçti. Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail yönetimi, bu saldırılarla 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nde yer alan “savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin prensipleri” çiğneyerek, uluslararası hukukun önünde hesap vermeyi zorunlu kılan savaş suçları işlemeye devam ediyor.

Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, ambulansların, yardım kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler’e (BM) ait merkezlerin ve altyapı tesislerinin bombalanmasına kadar uzanan saldırılar, Gazze Şeridi’nde yıllardır devam eden kuşatmayı daha da sertleştirdi. Bu saldırılar ortaya koymuştur ki İsrail’in uluslararası hukuk ilkelerine ve BM kararlarına uygun bir şekilde 1967 sınırlarına çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması hayati önemdedir.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri, saldırının ilk anından itibaren çok zor şartlarda görevlerini yerine getirerek işlenen savaş suçlarını kayıt altına aldı ve dünyaya duyurdu. Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze’nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar da yer aldı. AA muhabirlerinin çektiği bu fotoğraf ve videolar, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Filistinli mağdurları savunan Fransız Avukat Gilles Devers’e göre, işlenen suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan temel delillerdir.

Elinizdeki kitap, hâlihazırda birçoğu taşıdığı kanıt niteliğiyle uluslararası hukuk kuruluşlarının Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail yönetimine karşı açtığı dava dosyalarına eklenen AA içeriklerine, işlenen suçların uluslararası mevzuat ve tüzükler çerçevesindeki hukuki tanımına ve bu suçlara karşı öngörülen cezai müeyyidelere yer veriyor.

“Kanıt” ismiyle yayımlanan kitabın Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail yönetiminin işlediği savaş suçları sebebiyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesine katkıda bulunmasını umuyor, Gazze’deki insan hakları ihlallerini aynı sorumluluk bilinciyle dünya gündemine taşıma kararlılığımızı tekrar ifade ediyoruz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için kar uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı
Bakan Yerlikaya, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un hayatını kaybettiğini bildirdi
Kahramanmaraş'taki hastanelerin güvenlik kameralarının deprem anı kayıtları ortaya çıktı
Diyarbakır'da depremlerde 363 kişinin öldüğü 5 binaya ilişkin 19 sanığa dava açıldı

Benzer haberler

Kanıt-The Evidence

Kanıt-The Evidence

Kanıt-The Evidence (Genişletilmiş ve Güncellenmiş baskı)

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet