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AA Yayınları

100 Yılın 100 Edebi Eseri

05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
100 Yılın 100 Edebi Eseri

Yayın Adı: 100 Yılın 100 Edebi Eseri
Sayfa Sayısı: 208
Basım Tarihi: 2023Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Kültür tarihiISBN: 978-605-9075-91-6
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 1600 TL

Kitap Hakkında

Cumhuriyetimizin 100.Yılı münasebetiyle hazırlanan 5 kitaplık serinin EDEBİYAT başlıklı bu cildinde; .

* 1922’de Yeni Mecmua’da yayınlanmış ilk şiirinden başlayarak bizzat kendisi tarafından süzülen, ayıklanan, düzeltilen ve bir araya getirilen bütün şiirleriyle “ÇİLE” adlı eserin sahibi Kaldırımlar Şairi Necip Fazıl’dan;

* “Ne iyi ne fena, ne güzel ne çirkin, ne haklı ne haksız, bir muazzam bir uçsuz bucaksız hayat” diyen Nazım Hikmet’e,

* Polisiye romanların usta kalemi Peyami Safa’dan;

* Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Ahmet Hamdi Tampınar’ına,

* Nobel Edebiyat Ödülüne birçok kez aday gösterilen “İnce Memed”’in yazarı Yaşar Kemal’den,

* Güzel adam Cahit Zarifoğlu’na 100 yazarın 100 farklı eseri detaylı bir şekilde projede yer alacaktır. Seçilen eserler, özetleri, değerlendirmeleri ve inografikler eşliğinde okuyucuya sunulacaktır.


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