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AA Yayınları

100 Yılın 100 Sanat Eseri

05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
100 Yılın 100 Sanat Eseri

Yayın Adı: 100 Yılın 100 Sanat Eseri
Sayfa Sayısı: 208
Basım Tarihi: 2023Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Kültür tarihiISBN: 978-605-9075-89-3
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 1600 TL

Kitap Hakkında

Cumhuriyetimizin 100.Yılı münasebetiyle hazırlanan 5 kitaplık serinin SANAT başlıklı bu ciltinde;.

* Temaların ressamı, elleri ifade aracı değil ifadenin kendisi olarak gören Abidin Dino,

* “Hiç tutmadım elimde bir Alev Ebüzziya çanağı. İlk gördüğümden beri severim Jo Selsing’in fotoğrafını. Bir Ebüzziya çanağım olsa, ara ara havaya atıp tutabilmek isterdim. Yaşamadan hissedebiliyorum heyecanını” denilen Alev Ebüzziya,

* Türkiye’nin Küba’sının sahibi Kutluğ Ataman,

* Malik Aksel yaşam boyu başarı ödüllü Refik Anadol ve Sabri Berkel’in de aralarında bulunduğu 100 farklı sanatçının resim, heykel, video art, enstalasyon tarzındaki eserler konu edilecektir



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