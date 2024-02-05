|Yayın Adı: 100 Yılın 100 Sanat Eseri
|Sayfa Sayısı: 208
|Basım Tarihi: 2023
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Kültür tarihi
|ISBN: 978-605-9075-89-3
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 1600 TL
Kitap HakkındaCumhuriyetimizin 100.Yılı münasebetiyle hazırlanan 5 kitaplık serinin SANAT başlıklı bu ciltinde;.
* Temaların ressamı, elleri ifade aracı değil ifadenin kendisi olarak gören Abidin Dino,
* “Hiç tutmadım elimde bir Alev Ebüzziya çanağı. İlk gördüğümden beri severim Jo Selsing’in fotoğrafını. Bir Ebüzziya çanağım olsa, ara ara havaya atıp tutabilmek isterdim. Yaşamadan hissedebiliyorum heyecanını” denilen Alev Ebüzziya,
* Türkiye’nin Küba’sının sahibi Kutluğ Ataman,
* Malik Aksel yaşam boyu başarı ödüllü Refik Anadol ve Sabri Berkel’in de aralarında bulunduğu 100 farklı sanatçının resim, heykel, video art, enstalasyon tarzındaki eserler konu edilecektir
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