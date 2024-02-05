|Yayın Adı: 100 Yılın 100 Sinema Eseri
|Sayfa Sayısı: 208
|Basım Tarihi: 2023
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Kültür tarihi
|ISBN: 978-605-9075-90-9
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 1600 TL
Kitap HakkındaCumhuriyetimizin 100.Yılı münasebetiyle hazırlanan 5 kitaplık serinin SİNEMA başlıklı bu ciltinde;.
* Türk sinemasının bilge yönetmeni Ahmet Uluçay
* Taşrayı bazen yaşanan bunalımın sebebi olarak verirken bazen de bunalımın ve kaçışın bir simgesi olarak kullanan, Türk sinemasını dünyaya tanıtmada öncü rol üstlenen Nuri Bilge Ceylan,
* Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödüllü “Susuz Yaz” ile akıllara kazınan Metin Erksan,
* Cumhuriyet tarihinin ilklerini gerçekleştirerek “Ateşten Gömlek”adlı ilk filmin ve “Halıcı Kız” adlı ilk renkli filmin yönetmeni Muhsin Ertuğrul,
* Ömer Kavur ve Semih Kaplanoğlu gibi sinemanın duayen yönetmenleri imzası taşıyan eserler başta olmak üzere 100 farklı filmin değerlendirilmesi yer alacaktır. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.