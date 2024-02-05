Kanıt-The Evidence (Genişletilmiş ve Güncellenmiş baskı)
|Yayın Adı: Kanıt-The Evidence
|Sayfa Sayısı: 248
|Basım Tarihi: 2024
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Eğitim
|ISBN: 978-605-9075-98-5
|Dil: Türkçe-İngilizce
|Etiket Fiyatı: 1750 TL
Kitap Hakkında
7 Ekim’den itibaren Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail yönetiminin Gazze’ye başlattığı saldırılar, insan hakları temel prensiplerini ve uluslararası hukuk ilkelerini bütünüyle ihlal eden yönleriyle şimdiden kayıtlara geçti. Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail yönetimi, bu saldırılarla 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nde yer alan “savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin prensipleri” çiğneyerek, uluslararası hukukun önünde hesap vermeyi zorunlu kılan savaş suçları işlemeye devam ediyor.
Hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, ambulansların, yardım kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler’e (BM) ait merkezlerin ve altyapı tesislerinin bombalanmasına kadar uzanan saldırılar, Gazze Şeridi’nde yıllardır devam eden kuşatmayı daha da sertleştirdi. Bu saldırılar ortaya koymuştur ki İsrail’in uluslararası hukuk ilkelerine ve BM kararlarına uygun bir şekilde 1967 sınırlarına çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması hayati önemdedir.
Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri, saldırının ilk anından itibaren çok zor şartlarda görevlerini yerine getirerek işlenen savaş suçlarını kayıt altına aldı ve dünyaya duyurdu. Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze’nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar da yer aldı. AA muhabirlerinin çektiği bu fotoğraf ve videolar, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Filistinli mağdurları savunan Fransız Avukat Gilles Devers’e göre, işlenen suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan temel delillerdir.
Elinizdeki kitap, hâlihazırda birçoğu taşıdığı kanıt niteliğiyle uluslararası hukuk kuruluşlarının Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail yönetimine karşı açtığı dava dosyalarına eklenen AA içeriklerine, işlenen suçların uluslararası mevzuat ve tüzükler çerçevesindeki hukuki tanımına ve bu suçlara karşı öngörülen cezai müeyyidelere yer veriyor.
“Kanıt” ismiyle yayımlanan kitabın Başbakan Netanyahu başkanlığındaki İsrail yönetiminin işlediği savaş suçları sebebiyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesine katkıda bulunmasını umuyor, Gazze’deki insan hakları ihlallerini aynı sorumluluk bilinciyle dünya gündemine taşıma kararlılığımızı tekrar ifade ediyoruz. Bu baskıda, fotoğrafların çekildiği adres, adrese bağlı lokasyonlar, fotoğrafların çekildiği yer koordinatları, saat, dakika ve saniye bilgileri de yer almaktadır.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.