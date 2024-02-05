|Yayın Adı: Yıllık 1923
|Sayfa Sayısı: 348
|Basım Tarihi: 2023
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Türkiye tarihi
|ISBN: 978-605-9075-86-2
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 2000 TL
Kitap Hakkında
Ülkemizin 100. Yılına özel yapılan çalışmalara Anadolu Ajansı olarak bir dizi çalışmaları ile katkı sağlamaktayız. Bu kitap çalışmalarından bir tanesi ise “YILLIK 1923” adlı eserdir. Kitabın amacı 1923 yılında hem Türkiye’de hem de Dünya’da yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak ele alarak günümüze aktarmaktır.
Kitapta sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanlarda meydana gelen gelişmeler birincil kaynaklar üzerinden çalışılmaktadır. Bu bağlamda önemli şahsiyetler ve dönemde öne çıkan Lozan Anlaşması, 1923 Seçimleri, Cumhuriyetin ilanı ve İzmir İktisat Kongresi gibi bazı konular geniş işlenmektedir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.