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AA Yayınları

Yıllık 1923

05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Yıllık 1923

Yayın Adı: Yıllık 1923
Sayfa Sayısı: 348
Basım Tarihi: 2023Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Türkiye tarihiISBN: 978-605-9075-86-2
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 2000 TL

Kitap Hakkında

Ülkemizin 100. Yılına özel yapılan çalışmalara Anadolu Ajansı olarak bir dizi çalışmaları ile katkı sağlamaktayız. Bu kitap çalışmalarından bir tanesi ise “YILLIK 1923” adlı eserdir. Kitabın amacı 1923 yılında hem Türkiye’de hem de Dünya’da yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak ele alarak günümüze aktarmaktır.

Kitapta sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanlarda meydana gelen gelişmeler birincil kaynaklar üzerinden çalışılmaktadır. Bu bağlamda önemli şahsiyetler ve dönemde öne çıkan Lozan Anlaşması, 1923 Seçimleri, Cumhuriyetin ilanı ve İzmir İktisat Kongresi gibi bazı konular geniş işlenmektedir.

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