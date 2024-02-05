Dolar
30.55
Euro
32.88
Altın
2,026.55
ETH/USDT
2,329.80
BTC/USDT
43,177.00
BIST 100
8,759.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Beyanname Takdim Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
AA Yayınları

100 Yılı Anlamak

05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
100 Yılı Anlamak

Yayın Adı: 100 Yılı Anlamak
Sayfa Sayısı: 388
Basım Tarihi: 2023Boyut: 16 x 23 cm
Tür: Türkiye tarihiISBN: 978-605-9075-88-6
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 1300 TL

Kitap Hakkında

Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurulduğu günden günümüze kadar olan süreci ve Osmanlı – Türk modernleşmesini 12 ana başlık altında, alanında uzman ve konuya hâkim akademisyenlerin özgün makaleleriyle ele alıp, değerlendirerek okuyucuya sunmaktadır.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimleri için kar uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı
Bakan Yerlikaya, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un hayatını kaybettiğini bildirdi
Kahramanmaraş'taki hastanelerin güvenlik kameralarının deprem anı kayıtları ortaya çıktı
Diyarbakır'da depremlerde 363 kişinin öldüğü 5 binaya ilişkin 19 sanığa dava açıldı

Benzer haberler

100 Yılı Anlamak

100 Yılı Anlamak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet