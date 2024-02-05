|Yayın Adı: 100 Yılı Anlamak
|Sayfa Sayısı: 388
|Basım Tarihi: 2023
|Boyut: 16 x 23 cm
|Tür: Türkiye tarihi
|ISBN: 978-605-9075-88-6
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 1300 TL
Kitap HakkındaCumhuriyetimizin 100. yılında, kurulduğu günden günümüze kadar olan süreci ve Osmanlı – Türk modernleşmesini 12 ana başlık altında, alanında uzman ve konuya hâkim akademisyenlerin özgün makaleleriyle ele alıp, değerlendirerek okuyucuya sunmaktadır. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.