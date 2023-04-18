|Yayın Adı: Yıllık 2022
|Sayfa Sayısı:
|Basım Tarihi: 2022
|Boyut:
|Tür: Eğitim
|ISBN:
|Dil: İngilizce, Arapça, Türkçe
|Etiket Fiyatı:
Kitap Hakkında
Türkiye'nin en köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansı (AA), ülkemizde ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı yıllıklarını yayımlamaya devam ediyor. Siyaset, ekonomi, spor ve kültür-sanat konularına kronolojik olarak yer veren çalışma, bu defa okurlarıyla bambaşka bir formatta buluşuyor.
Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde düzenlenen eser, özel kutularıyla hazırlandı ve karekod uygulamasıyla erişime açıldı. QR kod uygulamalı yeni format, her sene olduğu gibi yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri kapsıyor. Zengin ve kaliteli fotoğraflar eşliğinde hazırlanan yıllık, Türkiye ve dünyada yaşanan önemli hadiseleri içererek âdeta bir yılın hafızasını tazeliyor. Bu sayede bir senenin muhasebesini yapmak isteyenler için arşiv niteliği taşıyor.
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