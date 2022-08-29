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AA Yayınları

Mehmetçik Zaferin Askerleri

29.08.2022
Mehmetçik Zaferin Askerleri

Yayın Adı: Mehmetçik Zaferin Askerleri
Sayfa Sayısı: 336
Basım Tarihi: 2022Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Askeri TarihISBN: 978-605-9075-79-4
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: Satışı yapılmamaktadır.

Kitap Hakkında

Tarihimizin birçok büyük zaferi, yaz aylarının en sıcak günlerine denk gelmiştir. Bu gerçeğin ardında temel bir sebep yatmaktadır: Kış ayları boyunca hummalı bir şekilde yapılan sefer hazırlıkları iaşesiyle, ibatesiyle, ordunun yürüyüşüyle geçer ve coğrafyanın azizliğine uğramamak için savaşlar, bahar ve yaz aylarına tevafuk ederdi. Malazgirt’ten Otlukbeli’ne, Mercidâbık’tan Dumlupınar’a kadar Ağustos ayını süsleyen bu büyük zaferler, bugün de sınır ötesinde yapılan operasyonlar ve hem yurt içi hem de yurt dışında icra edilen terörle mücadelede kendini göstermektedir.

Anadolu Ajansı Yayınları, bu vesileyle “zaferin askerlerini” bir ahde vefa olarak kitap hâline getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve Aselsan’ın da destekleriyle onlarca kaliteli fotoğraf eserde yerini aldı. Yerli ve millî sanayiin hangi merhalelere geldiğini de gösteren çalışma, aynı zamanda ‘Mehmetçiğin’ savaş haricindeki şefkatli tavrını da gözler önüne sererek, Türk askerinin farkını ortaya koydu.

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