|Yayın Adı: Yıllık 2021
|Sayfa Sayısı: 456
|Basım Tarihi: Mart, 2022
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Eğitim
|ISBN: 978-605-9075-75-6
|Dil: İngilizce, Arapça, Türkçe
|Etiket Fiyatı: ₺ 290
Kitap Hakkında
Türkiye’nin en köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansı (AA), ülkemizde ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı yıllıklarını yayımlamaya devam ediyor. 2021’in tamamını kapsayan yıllık; siyaset, ekonomi, spor ve kültür-sanat konularına kronolojik olarak yer veriyor.
Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde hazırlanan eser hem yurt içi hem de yurt dışındaki gelişmeleri kapsıyor. Arşiv niteliği taşıyan kitap yaşanan olayları gün gün aktarması bakımından da önem arz ediyor. Gerek habercilik üzerine çalışanlar gerekse gündemi takip eden gazeteci ve akademisyenler için 2021’in panoramasını oluşturan çalışma zengin ve kaliteli fotoğraflar eşliğinde okuyucuya sunuluyor. Yıllık, gündemin çok çabuk değiştiği günümüz dünyasında acı, tatlı haberleri hatırlayarak hafıza tazelemek isteyenler için de zengin içerikler vaat ediyor.
2021’in önemli haberlerini bulabileceğiniz eşsiz bir kaynak olan AA 2021 yıllıkları, önde gelen internet satış mağazaları ve tüm kitapçılarda satışa sunulmuştur.
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