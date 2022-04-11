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AA Yayınları

Yıllık 2021

11.04.2022
Yıllık 2021

Yayın Adı: Yıllık 2021
Sayfa Sayısı: 456
Basım Tarihi: Mart, 2022Boyut: 28 x 28 cm
Tür: EğitimISBN: 978-605-9075-75-6
Dil: İngilizce, Arapça, TürkçeEtiket Fiyatı: ₺ 290

Kitap Hakkında

Türkiye’nin en köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansı (AA), ülkemizde ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı yıllıklarını yayımlamaya devam ediyor. 2021’in tamamını kapsayan yıllık; siyaset, ekonomi, spor ve kültür-sanat konularına kronolojik olarak yer veriyor.

Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde hazırlanan eser hem yurt içi hem de yurt dışındaki gelişmeleri kapsıyor. Arşiv niteliği taşıyan kitap yaşanan olayları gün gün aktarması bakımından da önem arz ediyor. Gerek habercilik üzerine çalışanlar gerekse gündemi takip eden gazeteci ve akademisyenler için 2021’in panoramasını oluşturan çalışma zengin ve kaliteli fotoğraflar eşliğinde okuyucuya sunuluyor. Yıllık, gündemin çok çabuk değiştiği günümüz dünyasında acı, tatlı haberleri hatırlayarak hafıza tazelemek isteyenler için de zengin içerikler vaat ediyor. 
2021’in önemli haberlerini bulabileceğiniz eşsiz bir kaynak olan AA 2021 yıllıkları, önde gelen internet satış mağazaları ve tüm kitapçılarda satışa sunulmuştur.

Anadolu Ajansının güncel yayınlarını D&R mağazaları ile kitapyurdu.comidefixbabil.comprefix, ve bkmkitap başta olmak üzere kitap satışı yapan internet mağazalarından satın alabilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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