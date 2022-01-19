Karabağ Zaferi
Anadolu Ajansı bu kitabıyla Karabağ Zaferi’nin nasıl kazanıldığını, gün gün hangi süreçlerden geçildiğini unutulmaz fotoğraflarla tarihe bir not olarak düşmek istiyor.
|Yayın Adı: Karabağ Zaferi
|Sayfa Sayısı: 228
|Basım Tarihi: 2021
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Siyasal Tarih
|ISBN: 978-605-9075-74-9
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: ₺ 380
Kitap Hakkında
Dünya medyasının etkili unsurlarının gözlerini ve kulaklarını kapatarak bölgedeki gerçekleri görmezden gelmeye çalıştığı günlerde, Anadolu Ajansı savaşın her anını fedakârca, cesaretle ve profesyonel bir şekilde tüm dünyaya duyurmuştu. Anadolu Ajansı bu kitabıyla da Karabağ Zaferi’nin nasıl kazanıldığını, gün gün hangi süreçlerden geçildiğini unutulmaz fotoğraflarla tarihe bir not olarak düşmek istiyor.
Karabağ Zaferi adlı kitabın birinci kısmı sorunun tarihsel temellerini özetliyor. Kitabın ikinci ve en önemli kısmı ise Anadolu Ajansı’nın Karabağ Savaşı’nı günbegün takip ettiği haberlerden ve fotoğraflardan oluşuyor. Üçüncü kısımda ise Karabağ Zaferi’nin sonuçlarını hem bölge hem de dünya siyaseti açısından ele alan makalelere yer veriliyor.
Karabağ Zaferi’nin takdim yazısı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyor.
Anadolu Ajansı Yayınları tarafından özenle hazırlanan Karabağ zaferinin serencamı raflardaki yerini aldı. Hem görselleri hem zengin içeriğiyle okuyucuya sunulan eser bu unutulmaz zaferin arşivi mahiyetinde...
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