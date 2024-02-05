|Yayın Adı: Yıllık 2023
|Sayfa Sayısı: 453
|Basım Tarihi: 2024
|Boyut: 28 x 28 cm
|Tür: Eğitim
|ISBN: 978-605-9075-93-0
|Dil: Türkçe, İngilizce, Arapça
|Etiket Fiyatı: Türkçe: 1800 TL İngilizce/Arapça: 2100 TL
Kitap Hakkında
Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde Türk milletinin var olma mücadelesini dünyaya duyurmak ve yürütülen kara propagandaya karşı koymak amacıyla 6 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı (AA), bugün de aynı misyon doğrultusunda ve aynı sorumluluk bilinciyle habercilik faaliyetlerine devam etmektedir.
Bir asrı aşan tarihiyle Türk medyası için öncü, hızlı ve güvenilir haber kaynağı olma vasfını sürdüren Anadolu Ajansı, son yıllardaki atılımlarıyla yayın platformlarını ve içeriklerini büyük ölçüde geliştirip çeşitlendirerek bu alandaki küresel aktörler arasındaki öncü konumunu pekiştirmiştir.
Elinizdeki yıllık, AA penceresinden 2023 yılına damgasını vurmuş olayların yazılı ve görsel bir tanığı ve özeti mahiyetindedir. Yılın ilk aylarında ülkemizi derin yasa boğan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri; sonuçları sadece Türkiye’de değil uluslararası çevrelerde de merakla beklenen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi; yurt genelinde büyük bir coşkuya sahne olan Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları Türkiye’de geride bıraktığımız yılın gündemini belirleyen başlıca olaylar olarak kayda geçmiştir. Yılın son aylarında İsrail yönetiminin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının dünya genelinde yol açtığı infial ise uluslararası gündemin başlıca konusu olmuştur.
Kurumsal birikimi doğrudan yansıtması ve tarihe düşülen tanıklıklar olması yönüyle Anadolu Ajansı Yayınları arasında merkezî bir önem taşıyan yıllıklar, bu sene çok daha zengin bir içerikle hazırlanmıştır.
Yıllık; güçlü ve güvenilir haber metinleri, aydınlatıcı analizleri, ödüllü fotoğrafları ve gündem maddelerine dair titizlikle hazırlanan infografikleri ile her bakımdan doyurucu bir içerikle okurlarına sunulmuştur. Bu yıllıktaki ilklerden biri olarak önemli haberlere eklenen barkodlar okuyucuların kaynak metinlere ve görsellere ulaşmasına da imkân vermektedir.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.