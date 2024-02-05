|Yayın Adı: Medya çalışmalarına giriş
|Sayfa Sayısı: 180
|Basım Tarihi: 2023
|Boyut: 13,5 x 19,5 cm
|Tür: İletişim, medya
|ISBN: 978-625-99192-2-5
|Dil: İngilizce
|Etiket Fiyatı: 185 TL
Kitap Hakkında
Ziyaüddin Serdar, oldukça ünlü bir yazar, yayıncı, gazeteci ve eleştirmen. Türkçeye daha önce üç kitabı çevrildi. İngiltere’nin “Müslüman bilgesi" diye adlandırılıyor. Dünya çapında çok sayıda gazete ve dergide çok çeşitli konularda yazılar yazıyor. Ayrıca Londra City Üniversitesi'nde Sömürge Çalışmaları bölümünde hoca olarak görev yapıyor.
Medya Çalışmalarına Giriş kitabı medya, ideoloji, bilgi ve güç arasındaki karmaşık ilişkiyi araştırıyor. Medyanın tarihi üzerine hızlı ve bilgi veren bir tur atıyor; medya endüstrisi, medya teorisi ve medya araştırmalarındaki yöntemler hakkında bilgi veriyor. Medya üretim ve tüketim sürecini, medya izleyicisinin rolünü medya temsilinin içeriğini ve anlamını nasıl yorumladığını anlatıyor.
Kitap grafik bir eser. Anlatılmak istenen her sayfada esprili çizimlerle anlatılıyor. Medya çalışmalarıyla ilgilenmek isteyenler için güzel ve eğlenceli bir başlangıç kitabı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.