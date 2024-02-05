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AA Yayınları

Medya çalışmalarına giriş

05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Medya çalışmalarına giriş

Yayın Adı: Medya çalışmalarına giriş
Sayfa Sayısı: 180
Basım Tarihi: 2023Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Tür: İletişim, medyaISBN: 978-625-99192-2-5
Dil: İngilizceEtiket Fiyatı: 185 TL

Kitap Hakkında

Ziyaüddin Serdar, oldukça ünlü bir yazar, yayıncı, gazeteci ve eleştirmen. Türkçeye daha önce üç kitabı çevrildi. İngiltere’nin “Müslüman bilgesi" diye adlandırılıyor. Dünya çapında çok sayıda gazete ve dergide çok çeşitli konularda yazılar yazıyor. Ayrıca Londra City Üniversitesi'nde Sömürge Çalışmaları bölümünde hoca olarak görev yapıyor.

Medya Çalışmalarına Giriş kitabı medya, ideoloji, bilgi ve güç arasındaki karmaşık ilişkiyi araştırıyor. Medyanın tarihi üzerine hızlı ve bilgi veren bir tur atıyor; medya endüstrisi, medya teorisi ve medya araştırmalarındaki yöntemler hakkında bilgi veriyor. Medya üretim ve tüketim sürecini, medya izleyicisinin rolünü medya temsilinin içeriğini ve anlamını nasıl yorumladığını anlatıyor.

Kitap grafik bir eser. Anlatılmak istenen her sayfada esprili çizimlerle anlatılıyor. Medya çalışmalarıyla ilgilenmek isteyenler için güzel ve eğlenceli bir başlangıç kitabı.

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