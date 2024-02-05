|Yayın Adı: Ruh hali ve sosyal medya
|Sayfa Sayısı: 290
|Basım Tarihi: 2023
|Boyut: 13,5 x 19,5 cm
|Tür: İletişim, medya
|ISBN: 978-625-99192-0-1
|Dil: İngilizce
|Etiket Fiyatı: 230 TL
Kitap Hakkında
Ünlü medya teorisyeni, Edinburgh Üniversitesi Mimari Tasarım ve Bilişim Fakültesi profesörü Richard Coyne bu kitabında çağımıza damgasını vuran dijital medyayı inceliyor.
Coyne’ye göre dijital medya yalnızca iletişime, bilgi aktarımına ya da eğlenceye yaramaz; dijital medya aynı zamanda sürekli hareket hâlindeki ruh hâllerimizle doğrudan ilişkilidir. Daha doğrusu ruh hâllerimizi artık dijital medya devindirmektedir.
Dijital medya aracılığıyla ruh hâllerimizi birbirimize aktarırız; ayrıca dijital medya kullanırken ruh hâllerimiz aynı zamanda sürekli bir hareket ve değişim içindedir. Kısacası dijital medya ruh hâllerimizi doğrudan etkiler. Bu açıdan bakıldığında, dijital medya ruh hâlleri üzerinden çok güçlü bir manipülasyon aracı da olabilir.
Buradan yola çıkan Coyne fenomenoloji, kültür teorisi, mimarlık, felsefe, sinema gibi birçok farklı disiplinden ve sanat dalından faydalanıyor ve her bölümde merak, melankoli, kaygı gibi başka bir ruh hâlini mercek altına alarak dijital medyanın etkilerini inceliyor.
Ruh hâllerimizi gittikçe daha fazla dijital medyaya aktarıp orada deneyimlediğimiz günümüzün bu yeni gerçekliğini sorgulayan çarpıcı bir kitap.
Ülkemizde oldukça eksik olan bir çalışma türü. Önemli bir açığı dolduracak bir medya çalışması kitabı. Psikoloji ve medya fakültelerinde ders kitabı olarak kullanılabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.