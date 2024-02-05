Yeni medyanın dili

|Yayın Adı: Yıllık 1923
|Sayfa Sayısı: 320
|Basım Tarihi: 2023
|Boyut: 13,5 cm x 19,5 cm
|Tür: İletişim, medya
|ISBN: 978-625-99192-1-8
|Dil: İngilizce
|Etiket Fiyatı: 250 TL
Kitap Hakkında
New York Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölümünde profesör olan Lev Manovich “yeni medya” denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri.
Manovich artık bir kült haline gelmiş bu yapıtında yeni medyanın bir anatomisini çıkarıyor.
İlk bilgisayar oyunları, web siteleri, CD-ROM, DVD gibi ortamlarda şekillenmeye başlayan yeni medyanın köklerini sinemada, hatta daha eski görsel kültürlerde arayan Manovich, arayüz ve veri tabanı gibi kategorileri açıklarken, yeni medyanın bizim için nasıl yeni bir gerçeklik yarattığını da tasvir ediyor.
Film teorisi, sanat tarihi ve edebiyat teorisi gibi alanları bilgisayar bilimiyle ustaca harmanlayan Manovich’in bu titiz çalışması Marshall McLuhan’dan sonra medya teorisiyle ilgili en önemli eserlerden biri olarak kabul ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.